У Росії зійшли з колії вагони з пропаном, населення евакуюють (оновлена)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника регіонального УМВС Валерія Вєхова.

Аварія сталася за 40 кілометрів від станції Буй.

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"Йшов потяг зі 100 вагонів, чотири вагони з пропаном зійшли з колії, один перекинувся. Витоку поки немає. Відбувається евакуація населення", - сказав Вєхов.

На місце НП виїхали представники МНС та МВС.

Пізніше в МНС Росії повідомили, що з колії зійшло сім вагонів.