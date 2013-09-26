У Росії зійшли з колії вагони з пропаном, населення евакуюють (оновлена)
15:52, 26 вересня 2013Світ
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У Росії під Костромою чотири вагони з пропаном зійшли з рейок, один з них перекинувся
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника регіонального УМВС Валерія Вєхова.
Аварія сталася за 40 кілометрів від станції Буй.
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"Йшов потяг зі 100 вагонів, чотири вагони з пропаном зійшли з колії, один перекинувся. Витоку поки немає. Відбувається евакуація населення", - сказав Вєхов.
На місце НП виїхали представники МНС та МВС.
Пізніше в МНС Росії повідомили, що з колії зійшло сім вагонів.
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