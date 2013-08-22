На Луганщині 12 вагонів потяга зійшли з колії

Зазначається, що сьогодні, 22 серпня, о 08:55 рятувальникам 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії «Парк 3-й кілометр – Знамя Комунізма» 12 вантажних вагонів зійшли з колії.

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За інформацією рятувальників, зі станції «Красний Луч» Дебальцевської дирекції Донецької залізниці виїхало 14 вантажних вагонів. Проїхавши 3 км, з рейок зійшло 12 вагонів, з них – 7 з вугільною масою та 5 порожніх вагонів, 2 вагони залишились на рейках.

Постраждалих та загиблих немає. Затримки в русі потягів немає. Обставини події з’ясовуються.