Йдеться про "брудну" історію американського політика, яка тягнеться за ним з 2006 року.

Колишній президент США Дональд Трамп збирається у Нью-Йорка для того, щоб взяти участь у першому судовому засіданні за розглядом справи щодо порнозірки Стормі Деніелс.

Йдеться про скандал, який тягнеться за Трампом з 2006 року. Тоді американська зірка фільмів "для дорослих" Стормі Деніелс заявила, що отримала гроші від політика за надання секс-послуг у готелі біля курортного озера Тахо. За даними Reuters, Трамп збирається вилетіти до міста ввечері 3 квітня, з Флориди.

Вже у вівторок Трамп має свідчити перед судом. У рамках процесуальних дій екс-лідер США має сфотографуватися для слідства, надати відбитки пальців, а також вислухати аргументи сторони обвинувачувача, які досі ще публічно не розголошували.

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Видання підкреслюю, що цей випадок - перший в історії США, коли колишній лідер країни має постати перед судом через висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

Повідомляється, що хоча Трамп прибуде до суду лише вдень 4 квітня (ніч він планує провести в власному маєтку на Мангеттені), місто готується до його візиту ще з вихідних: навколо його маєтку Трамп-тауера зводять барикади, також до протестів готуються біля кримінального суду Мангеттена.

Як прокоментували у Департаменті поліції Нью-Йорка, правоохоронці готуються у день засідання суду зіткнутися з масштабними протестними заворушеннями через Трампа.

"Поліцейські сили приведені в стан бойової готовності, і департамент готовий зреагувати у разі потреби, й гарантує, що кожен учасник протесту зможе мирно відстояти свої права", - йдеться у заяві.

Скандал між Трампом та Стормі Деніелс

Нагадаємо, що з порноактрисою Стормі Деніелс Трамп нібито зустрівся на благодійному гольф-турнірі у 2006 році. Тоді за час з нею, проведений у ліжку, Трамп заплатив гроші

Вже у жовтні 2016 року американські прокурори з'ясували, що Трамп заплатив своїй коханці 130 тисяч доларів під виглядом, що дає їй ці гроші за нерозголошення спільної історії, проте, на думку слідства, грошовий переказ Трамп зробив для фінансування своєї передвиборчої кампанії.

Наразі Трамп публічно каже, що немає нічого спільного з цим випадком корупції та заявляє, що справу проти нього спеціально ініціювала Адміністрація чинного лідера США Джо Байдена.

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