Альянс на вищому рівні вже провів переговори щодо необхідності посилити свою присутність у цих країнах.

Велика Британія може відправити ще сотні своїх військових у країни НАТО, що сусідять з Україною, для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в Міноборони.

Місії у країнах Балтії та Польщі можуть поповнитися ще "сотнями" боєздатних британських військових, які можуть бути розгорнуті у найкоротші терміни.

Альянс на вищому рівні вже провів переговори щодо необхідності посилити свою присутність в Естонії, Латвії, Литві і Польщі.

Зазначається, що Британія очолює місію в Естонії чисельністю 1200 осіб, зокрема – 830 військових, танки, самохідна артилерія, засоби протиповітряної оборони й розвідки, бойові броньовані машини. До складу входять понад 300 військових Франції.

Ще 140 британських армійців перебувають у Польщі.

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17 січня Лондон заявив про негайну передачу Україні необхідної зброї. Міністр оборони Бен Воллес не уточнив ані кількість, ні тип зброї, що відправляється, але зазначив, що системи не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії.

За даними ЗМІ, Британія передала Україні протитанкові гранатомети NLAW. Їх вважають найкращими гранатометами для ведення бою в умовах міста. Такі гранатомети не мають аналогів в Росії.

18 січня в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Британії для ЗСУ.

Цьому передувала розмова, 14 січня, прем’єра Британії Бориса Джонсона та українського президента Володимира Зеленського. Сторони обговорили телефоном практичну допомогу, яку Лондон може надати Києву на тлі загрози нападу Росії.

Лондон також працює над серйозними економічними санкціями проти Росії у разі її нового нападу на Україну.

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