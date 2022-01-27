Зараз Воллес перебуває з візитом у Європі, щоб спробувати переконати інші країни допомогти Україні зброєю.

Глава британського Міноборони Бен Воллес занижує свої сподівання щодо якогось дипломатичного прориву за результатами запланованої у Москві зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це він сказав у коментарі BBC.

Таким чином міністр підтвердив поїздку в РФ. Зараз Воллес перебуває з візитом у Європі, щоб спробувати, пише видання, переконати інші країни допомогти Україні зброєю.

Політик відповів журналістам, що все ще є "шанс", що вторгнення Росії можна буде зупинити, але: "Я не налаштований оптимістично".

Читайте такожРумунія готова прийняти на своїй території додаткові сили НАТОВоллес зазначив, що реакція Британії у цьому контексті була "більш енергійною, ніж решти" країн Заходу.

Протягом останнього тижня Британія відправила Україні 2 тисячі одиниць легкої протитанкової зброї й інструкторів.

Першою зупинкою Воллеса у Європі стали Нідерланди. Уряд цієї країни тепер розглядає можливість відправки бронежилетів і снайперських гвинтівок.

Водночас Німеччина продовжує пручатися, пояснюючи рішення побоюваннями щодо нової ескалації з боку Росії.

Польща і Латвія публічно розкритикували позицію Берліна. Замість цього ФРН постачає Україні так звану "несмертельну" допомогу, включаючи польові госпіталі і військові шоломи.

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