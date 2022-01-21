Раніше Нідерланди разом із Німеччиною заблокували постачання Україні озброєння через НАТО.

Уряд Нідерландів відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра у Палаті представників (нижній палаті парламенту), пише AD.nl. Коаліція в цій палаті також не виключає поставки оборонної зброї.

За словами голови МЗС, для надання зброї потрібний запит від НАТО, але поки його немає.

"Якщо буде запит через НАТО, ми з розумінням його розглянемо", - сказав Гукстра.

Він також нагадав, що раніше такий запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів через побоювання ескалації, але зараз ситуація змінилася.

"Тоді рішення було прийнято через те, що це потенційно могло призвести до ескалації... Контекст змінюється майже щодня", - пояснив Гукстра.

Навіть якщо запит буде зроблено безпосередньо до Нідерландів щодо поставок зброї, голова МЗС хоче його розглянути. "Критерії оцінки експорту зброї дійсно діють, ми їх перевіримо", - зазначив Гукстра й додав, що також не виключена участь у європейській навчальній місії.

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Як повідомляв УНІАН, Німеччина і Нідерланди були одними з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії.

Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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