Відмова Німеччини погоджувати постачання зброї з Естонії для України є великим розчаруванням, наголосив прем'єр Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розчарований позицією Німеччини, котра заблокувала передачу естонських гаубиць Україні для захисту від російської агресії.

Про це голова польского уряду написав на своїй сторінці в Facebook.

"Із занепокоєнням спостерігаю за ситуацією в Україні та за реакцією наших сусідів з Німеччини перед обличчям загрози з боку Росії. Великим розчаруванням, серед іншого, є відмова Німеччини погоджувати постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора", - написав Моравецький.

"На жаль, чорний сценарій, про який ми давно попереджали - будівництво "Північного потоку-2", газовий шантаж Росії, мільярди, вкладені Путіним в Європу, а також гроші, "вкладені" у колишніх політиків та лобістів, дають йому інструменти, щоб тероризувати інші європейські країни", - додав прем'єр Польщі.

Моравецький наголосив, що Польща підтримує Україну на її шляху до євроінтеграції та виступає проти російської агресії.

"Протягом багатьох років Польща рішуче підтримувала український шлях до інтеграції з Європою та Заходом. Ми послідовно виступаємо проти подальших актів агресії з боку Росії, таких як незаконне захоплення Криму. І наш голос сьогодні на боці київських сусідів. Ми стоїмо на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю свого народу. Ми також на стороні миру", - зазначив польський прем'єр.

Моравецький наголосив, що "економічні та енергетичні інтереси якоїсь європейської країни не можуть розглядатися як привід для агресії проти нашого сусіда".

Як повідомляв УНІАН, Німеччина відмовляється видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.

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Нагадаємо, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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