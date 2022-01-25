За словами глави Міноборони Латвії, забороняючи Україні отримувати зброю для захисту, Берлін "не підтримує мир, а якраз навпаки".

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував Німеччину через її позицію щодо російської загрози для України.

В інтерв'ю виданню Bild Пабрікс описав позицію Берліна як "ганебну" і таку, що "не відповідає часу", передає Liga.net.

"Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодним чином не відповідає вимогам НАТО, ЄС та німецьких партнерів. Недостатньо цього і для нинішніх противників Заходу, одним із яких є Росія. Коротко кажучи, політика Німеччини щодо Росії не відповідає нашому часу", - сказав Пабрікс.

Він назвав "великою помилкою" намір представників Соціал-демократичної партії Німеччини передати Україні тільки військово-польовий госпіталь, а не зброю.

"Коли ви бачите, як когось грабують на темній вулиці, і ви кажете жертві нападу: "Я допоможу вам, викликавши швидку допомогу після того, як вас поб'ють", - цього недостатньо. Навіть якщо ви заплатите за швидку допомогу. Німецькі політики більше не розуміють, що означає стримування. Маю сказати, що блокування передачі естонських гаубиць Україні сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи", – заявив міністр оборони Латвії.

Він акцентував на праві кожної країни на самооборону, а "якщо ви забороняєте кому-небудь отримувати засоби захисту, ви не підтримуєте мир, а якраз навпаки".

За словами Пабрікса, Берлін з одного боку слідує пацифістській післявоєнній філософії, а з іншого має "дуже тісні ділові та економічні зв'язки" з Росією.

"Це кидає тінь на всі досягнення, які, як ми заявляємо, є наріжними каменями ЄС. Насправді позиція Німеччини більше не має нічого спільного з ціннісною зовнішньою політикою. Якщо нічого не зміниться, Євросоюз не має майбутнього", – підкреслив Пабрікс.

Він також заявив, що від Німеччини чекають, "нарешті, що вона візьме на себе провідну роль у Європі та вживе заходів, причому не сьогодні й не завтра, а ще вчора".

"Німеччина має стояти на стороні Європи та трансатлантичної єдності. Не десь посередині", - сказав Пабрікс.

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Як повідомляв УНІАН, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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