Міністр додав, що деякі країни обов'язково надішлють танки Leopard.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що під час зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну.

За його словами, загальна кількість бронетехніки, про яку оголосять на завтрашній зустрічі, досягне сотень, пише The Guardian.

"Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно", - наголосив Анушаускас.

Відео дня

Танки для України

Як повідомляв УНІАН, найближче засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться 20 січня. Дипломатичний радник глави держави Андрій Сибіга заявив, що за результатами так званого "Рамштайн-8" слід очікувати максимальне посилення бойового потенціалу ЗСУ.

Сьогодні, 19 січня, дев'ять країн обіцяють надавати Україні безпрецедентну оборонну підтримку для її успіху у відбитті російської агресії та вигнання російських військ з окупованих територій. Йдеться про танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси і бойові машини піхоти.

Вас також можуть зацікавити новини: