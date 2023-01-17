Велика Британія приєднається до Польщі та країн Балтії у питанні тиску на Берлін, щоб той погодився на реекспорт танків Leopard 2 до України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес приєднається до колег із Польщі і країн Балтії, щоб переконати Німеччину дозволити відправку танків Leopard 2 до України.

Зустріч так званої "леопардової коаліції" країн, які виступають за відправку танків до України, відбувається в Естонії за день до того, як група з близько 50 міністрів оборони збирається в німецькому Рамштайні щоб обговорити майбутні поставки зброї в Україну. Про це пише The Guardian.

Джерела в британському Міноборони заявили, що на зустрічі в Рамштайні спробують "спонукати німців", якщо до цього Берлін самостійно не прийме рішення.

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Танки Leopard для України

Більше 2300 танків Leopard 2 доступні або знаходяться на зберіганні в 13 країнах Європи, включаючи Німеччину, і якщо група країн віддасть частину своїх танків, це може створити значну силу на полі бою. Дозвіл Берліна потрібен для реекспорту танків, оскільки вони спочатку були виготовлені в Німеччині.

Спікер уряду Німеччини Крістіане Хофман повідомила 14 січня, що ФРН нібито не отримувала офіційного запиту на відправку танків Україні. За словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина наразі обговорює з союзниками можливі постачання важких танків Leopard до України. Він наголосив, що перед анонсам військової допомоги необхідно узгодити це питання з іншими країнами.

Попри це, Польща вже заявляла про готовність поставити "роту" танків німецького виробництва, але все ще чекає схвалення з боку Німеччини. Фінляндія також готова передати танки Україні.

Як пише Reuters, поставки Leopard-2 Україні будуть пріоритетом для нового міністра оборони ФРН. Ним може стати Борис Пісторіус. Його попередниця Крістіна Ламбрехт звільнилася на тлі критики позиції Німеччини про постачання танків Leopard-2 Києву.

В Офісі президента України переконані, що німецькі танки Leopard-2 можуть передати Україні за підсумками рішень засідання "Рамштайн-8".

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