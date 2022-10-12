Тайвань теж спостерігає за ситуацією, щоб вчитися захищатися від таких загроз.

Китай вивчає досвід російської агресії проти України, щоб розробити стратегію "гібридної війни" проти Тайваню, серед яких використання безпілотників і психологічного тиску.

Про це заявив генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун, повідомляє Reuters.

За його словами, Тайвань теж спостерігає за війною в Україні, щоб належним чином відреагувати проти можливої загрози Китаю.

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"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько – української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню і посилити свою бойову підготовку", - зазначив Чень Мін-Тун, виступаючи в парламенті.

Він додав, що після навчань у серпні Китай розширив свою "сіру зону" і гібридну діяльність проти Тайваню, особливо з використанням безпілотників.

На думку Мін-Туна, військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику виснаження противника, не вдаючись до відкритого бою, наприклад часті польоти в зону протиповітряної оборони Тайваню і змушення військово-повітряних сил Тайваню активізуватися.

Ситуація на Тайвані

Як раніше повідомляв УНІАН, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу.

У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

Тайвань 30 Серпня відкрив попереджувальний вогонь по китайському безпілотнику. Через день військові сили острова збили китайський дрон.

Нещодавно повідомлялося, що на своїх військових навчаннях китайська армія імітувала удари по кораблях ВМС США. Вони можуть стати цілями в рамках захоплення смуги островів, що примикає до узбережжя Китаю.

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