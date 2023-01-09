Всього Міноборони Тайваню відстежило 57 військових літаків і чотири кораблі КНР.

В зону протиповітряної оборони Тайваню за останні 24 години вторглися 28 літаків Китаю. Це сталося в рамках других навчань, проведених менш ніж за місяць.

Тайвань засудив такі дії Китаю, а Міноборони країни повідомило, що всього зафіксувало 57 військових літаків і чотири кораблі КНР. Про це пише Reuters.

Уточнюється, що серед виявлених літаків - винищувачі J-11, J-16, Су-30, J-10 і стратегічні бомбардувальники H-6, які здатні нести ядерну зброю. Останні - здійснили переліт на південь Тайваню.

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Східне командування Народно-визвольної армії пізно ввечері 8 січня заявило, що його сили провели "спільне патрулювання бойової готовності і бойові навчання" навколо Тайваню, щоб нібито перевірити спільні бойові можливості. У Китаї стверджують, що під час навчань зосередили увагу на наземних ударах і нападах з моря для "рішучого протистояння провокаційним діям зовнішніх сил і сепаратистських сил, які виступають за незалежність Тайваню".

Китай і Тайвань: що відбувається

Як раніше повідомляв УНІАН, напруга між країнами зросла у 2022 році після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Після цього Китай провів військові навчання навколо Тайваню. Останній назвав ці дії імітацією нападу.

У серпні ситуація погіршилася, коли Тайвань відкрив попереджувальний вогонь за китайським БПЛА, а через день - вперше збив китайський дрон.

У жовтні в Китаї заявили, що залишає за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню. Пізніше командувач Військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей спрогнозував, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися в найближчі роки.

Вже наприкінці грудня 47 літаків військово-повітряних сил Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки.

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