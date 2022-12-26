Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та доручили літакам, кораблям ВМФ та наземним ракетним комплексам "реагувати на ці дії".

47 літаків Військово-повітряних сил Китаю вночі 26 грудня перетнули серединну лінію Тайванської протоки.

Вони увійшли до південно-західної зони ППО Тайваню. Про це заявляє міністерство оборони Тайваню в Twitter.

За даними оборонного відомства, всього під час 24-годинної демонстрації сили Китай направив 71 літак ВПС та 7 кораблів ВМС. Збройні сили Тайваню слідкували за ситуацією. Влада доручила літакам, кораблям ВМФ та наземним ракетним комплексам "реагувати на ці дії".

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Тайвань та Китай: що відбувається

Як раніше повідомляв УНІАН, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Після цього Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави. У Тайвані назвали дії китайців імітацією нападу.

30 серпня ситуація погіршилась - Тайвань відкрив попереджувальний вогонь по китайському безпілотнику, а через день військові країни вперше збили китайський дрон.

У жовтні Китай наголосив, що залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню. Водночас мирне "возз'єднання з островом є пріоритетним".

Пізніше командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей заявив, що конфлікт між Китаєм та Тайванем може розпочатися у найближчі роки.

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