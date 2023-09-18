Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін назвала слова німецької міністерки "надзвичайно абсурдними".

Влада Китаю направила Німеччині протест через слова глави МЗС ФРН Анналени Бербок. В інтерв'ю американському телеканалу Fox News напередодні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку вона сказала про війну в Україні: "Якщо Путін виграв би цю війну, який це був би знак? Яким знаком це буде для інших диктаторів світу, таких як Сі, голова Китаю?".

Як повідомляє Reuters, офіційний представник МЗС КНР Мао Нін назвала ці слова "абсолютним абсурдом", "відвертою політичною провокацією" і "такими, що завдають серйозної шкоди політичному престижу Китаю". Пекін направив Берліну протест по дипломатичних каналах.

У виданні нагадують, що це не перший подібний вислів Бербок. У серпні вона сказала, що Китай кидає виклик "основам того, як ми живемо разом у цьому світі". Ще раніше вона заявила, що Пекін все більше стає "системним суперником, ніж торговим партнером".

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Кілька тижнів тому президент США Джо Байден також назвав Сі Цзіньпіна диктатором. МЗС Китаю відреагував на його слова точно так само, як і на заяву Бербок.

Відносини Китаю та західних країн

Відхід Міністра оборони Китаю Лі Шанфу з поля зору громадськості може допомогти перезавантажити військові переговори на вищому рівні між наддержавами.

Президент США Джо Байден прагне відвернути країни "Глобального півдня" від Китаю. Як пише Foreign Policy, США зокрема сподіваються запропонувати партнерам Китаю свою альтернативу для глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях", яку в останні роки просуває Китай.

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