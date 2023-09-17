Глава німецького МЗС Анналена Бербок розповіла, що за часів президентства Трамп "вчинив деякі дії, які нас більш ніж дратували".

Євросоюз буде краще підготовлений, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім, оскільки в 2016 році після його перемоги на виборах, Європа була в шоковому стані.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Вloomberg. Вона зазначила, що "в той час навряд чи хто-небудь в Європі міг уявити, що з'явиться президент США, який поставить під сумнів НАТО", яке є "страховкою життя" для європейців.

"Багато речей у минулому були для нас повним шоком", - констатувала міністр.

Вона додала, що Трамп "вчинив деякі дії, які нас більш ніж дратували". У той же час вона зазначила, що "ми не повинні бути наївними" і, що Німеччина буде готова працювати з Трампом, якщо він переможе на президентських виборах в 2024 році.

При цьому, Бербок, яка зараз перебуває з візитом в США, висловила впевненість, що військова підтримка США України продовжиться незалежно від того, кого обируть главою держави.

Сама ж Бербок є активним прихильником поставок Україні західної зброї. Під час недавнього візиту до Києва, вона пообіцяла, що буде всіма методами домагатися надання ЗСУ ракет великої дальності "Таурус".

Трамп і війна в Україні

Політик відомий своєю скандальною позицією щодо війни в Україні. Раніше він заявляв, що якби йому дозволили, він закінчив би війну в Україні за три дні. Також він виступив за скасування військової допомоги Києву і запропонував віддати РФ частину українських територій.

Також зовсім недавно Трамп похвалився, що у нього з російським президентом Володимиром Путіним "дуже хороше взаєморозуміння".

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