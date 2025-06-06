При цьому російських чиновників не збентежило, що Маск, попри всю свою неоднозначність, надав Україні критично важливу військову допомогу.

Росія може надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску після його публічної сварки з президентом США Дональдом Трампом. Про це в коментарі ТАСС заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков.

"Я думаю, що у Маска зовсім інша гра, що ніякого політичного притулку він не потребуватиме. Хоча, якби потребував, Росія, звичайно, могла б його надати", - сказав Новіков.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який сьогодні обіймає бутафорську посаду заступника голови Ради безпеки Росії, зі свого боку запропонував допомогу у врегулюванні конфлікту між Трампом і Маском за "розумну плату". Як пише ТАСС, Медведєв готовий отримати як оплату акції компанії Starlink, що забезпечує військовий зв'язок для України.

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Колишній глава корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який сьогодні у верхній палаті російського парламенту обіймає посаду "сенатора" від окупованих районів Запорізької області, теж відреагував на сварку Маска з Трампом.

"Мужик потрапив у непросту ситуацію. Посварився з начальством. Погрожують йому депортацією і переслідуванням бізнесу. Некрасиво це все. Написав йому через його Х (колишній Твіттер). Це не стьоб. Ну а чому ні? Комусь ідея дати притулок у Росії талановитим людям може здатися екзотикою, а я вважаю, що це наша принципова позиція і нагальна потреба", - написав Рогозін у своєму телеграм.

Зокрема, він висловив сподівання, що Маск допоможе Росії "домогтися перемоги над розпалювачами війни" і почати облаштування життя на інших планетах.

"Тому, Ілоне, я не жартую. Забудемо колишні пікіровки. Приїжджай, тобі тут будуть раді", - додав Рогозін.

Сварка Маска і Трампа: що потрібно знати

Як писав УНІАН, стосунки Маска і Трампа почали потроху псуватися ще в березні через розбіжності щодо того, як слід скоротити витрати держбюджету США. Однак уперше Маск відкрито виступив проти дій Трампа, коли той почав запроваджувати високі мита на імпорт товарів у США - інструмент економічної політики, який, на думку більшості економістів, давно застарів і більше шкодить, ніж допомагає.

У травні Маска офіційно звільнили з Білого дому, прикрившись формальною причиною - закінчився термін його тимчасових повноважень, які ніхто не захотів продовжувати.

Звільнення відбувалося на тлі нових розбіжностей через закон про бюджет США, який став важким компромісом між різними політичними групами всередині Республіканської партії. Хоча Трамп ішов на вибори під гаслами про необхідність різкого скорочення бюджетних витрат (і саме цю місію доручили Маску в січні, коли він увійшов до складу нової президентської адміністрації), новий бюджет передбачав значне збільшення, а не скорочення витрат.

І це розлютило Маска, який заявив, що документ призведе до зростання державного боргу та ризику економічної рецесії. Трамп у відповідь різко відреагував, назвавши Маска людиною, яка "втратила розум".

На відміну від перших місяців каденції Трампа, цього разу конфлікт відбувався публічно - у форматі публікацій у соцмережах. У запалі сварки Маск пригрозив відмовитися від урядових контрактів для SpaceX і навіть вивести з ладу корабель Dragon, що різко обмежило б для США доступ у космос у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Утім, незабаром Маск відкликав свою погрозу.

Також Маск заявив про ймовірну участь Дональда Трампа в секс-вечірках із неповнолітніми, які в минулому влаштовував пізніше засуджений за них фінансист Джеффрі Епштейн. При цьому Маск оприлюднив відео з Дональдом Трампом у товаристві Епштейна 1992 року, що викликало справжній інформаційний фурор у США.

На цьому тлі радикальний трампіст і екс-радник Трампа Стів Беннон назвав Ілона Маска "нелегалом" через його південноафриканське походження і закликав депортувати його зі США, незважаючи на наявність у того американського громадянства.

Уся ця публічна сварка призвела до різкого падіння вартості акції Tesla. У результаті оціночна вартість активів Маска скоротилася на $33 млрд.

Пізніше обидва сперечальники висловили бажання залагодити конфлікт.

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