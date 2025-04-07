Автомобільний бізнес Маска, який і так переживає складні часи, тепер зазнає додаткового удару через торговельні бар'єри.

Ілон Маск вступив у суперечку з радником Дональда Трампа через запровадження високих тарифів на імпорт з Європи. Про це повідомляє New York Post.

Видання зазначає, що Маск є давнім противником запровадження мит на міжнародну торгівлю. Днями він кілька разів повторив цю позицію публічно.

"В ідеалі і Європа, і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою", — сказав він.

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Також Маск накинувся з образливими коментарями на головного економічного радника Білого дому Пітера Наварро, який активно нахвалює запроваджені Трампом мита на імпорт з Європи.

"Ступінь доктора економіки в Гарварді — це погано, а не добре. Це призводить до проблеми з его/мізками", - написав Маск на платформі Х, критикуючи Наварро.

Відповідаючи на закиди мільярдера, радник Трампа відкинув його критику торговельних мит.

"Ми розуміємо, що тут відбувається. Ілон продає машини. Він просто захищає власні інтереси", – сказав Наварро.

Він зауважив, що виробництво автомобілів Tesla залежить від довгого ланцюжка міжнародних поставок різних деталей, через що цей бізнес отримає величезний удар від запроваджених Трампом мит. Хоча автомобілі Tesla виробляються на заводах у Техасі, "вони отримують багато вмісту з Китаю, Мексики, Японії, Тайваню та інших країн", нагадав радник Трампа.

Проблеми автомобільного бізнесу Маска

Як писав УНІАН, останнім часом компанія Tesla переживає не найкращі часи. За підсумками минулого року, бренд втратив світове лідерство у сегменті електромобілів, поступившись китайському автомобільному гіганту BYD і за доходами, і за кількістю проданих автомобілів.

Проти компанії грає як відсутність новинок в її модельній лінійці, так і політична активність самого Маска, яка викликала спротив споживачів. Продажі Tesla в Європі катастрофічно обвалилися, а в самих США власники активно розпродають свої машини на вторинному ринку, аби не мати нічого спільного з Маском.

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