Поки що прямих нападок на президента США він не допускав, але свою позицію чітко показав.

Донедавна ключовий політичний союзник Дональда Трампа мільярдер Ілон Маск почав тонко критикувати політику президента США. Такий висновок можна зробити з його останніх публікацій на платформі Х.

Так, сьогодні Маск запостив на сторінках свого Х-блогу фрагмент із інтерв’ю авторитетного економіста Мілтона Фрідмана (1912-2006 рр.), який був палким прихильником вільного ринку. В опублікованому фрагменті один із засновників Чиказької школи економіки розмірковує про переваги вільної міжнародної торгівлі на прикладі простого олівця.

Зокрема на відео Мілтон пояснює, що для створення звичайнісінького олівця тисячам людей усьому світі довелося вступити в складну опосередковану співпрацю: хтось рубав дерева для дерев’яної основи олівця, хтось видобував графіт для грифеля, інші працювали над виготовленням фарби для зовнішнього покриття олівця, а ще ж усі вони при цьому користувалися інструментами та технікою, до того виробленими іншими людьми у ще більш складній міжнародній кооперації.

Відео дня

Це відео із цілком очевидним висновком про важливість вільної безбарєрної торгівлі Маск опублікував без жодних коментарів зі свого боку. Видання Business Insider вважає, що таким чином мільярдер, чий автомобільний бізнес критично залежить від постачання тисяч деталей з усього світу, тонко критикує митну політику Дональда Трампа.

Маск критикує Трампа

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Маск опублікував у соцмережі Х відео, в якому спростовується неодноразово сказане Трампом твердження про те, що США і Росію розділяє океан. Короткий ролик показує, що насправді найкоротша відстань між територіями двох країн складає менше 4 км.

А перед тим Маск публічно і досить гостро розкритикував економічного радника Білого дому Пітера Наварро, який, ймовірно, є архітектором усього плану запровадження тотальних мит на імпорт до США.

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