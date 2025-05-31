Мільярдер пояснив, що над його зовнішнім виглядом "попрацював" п'ятирічний син.

Мільярдер Ілон Маск прийшов на прощальну пресконференцію в Білий дім, присвячену його звільненню з посади голови Департаменту ефективності державного апарату (DOGE), з великим синцем під оком.

Як повідомляє The Telegraph, синець було помітно під правим оком мільярдера. На запитання журналістів, як з’явився синець, Маск відповів, що його вдарив п’ятирічний син під час гри.

"Я просто жартував з маленьким X", – сказав він, маючи на увазі свого п’ятирічного сина. "І я сказав: "Давай, вдар мене в обличчя". І він це зробив".

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Натомість президент Дональд Трамп активно розхвалював Маска. Він заявив, що той надав Америці послуги, які "не мають собі рівних у сучасній історії". За його словами, більшість співробітників DOGE "залишаться на своїх місцях", а сам Ілон Маск братиме посильну участь у його роботі.

Маск додав, що продовжить відвідувати Білий дім як "друг і радник президента", а потім раптово різко змінив тему і похвалив золоте оздоблення Овального кабінету.

Журналісти запитали Маска, чи відповідає дійсності інформація ЗМІ про те, що Маск регулярно вживав наркотики (кетамін, екстазі та психоделічні гриби) під час президентської кампанії Трампа у 2024 році. Втім, він ухилився від відповіді.

Звільнення Ілона Маска

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск офіційно залишив свою посаду в адміністрації Дональда Трампа, завершивши 130-денний термін як спеціальний урядовий співробітник у Департаменті урядової ефективності (DOGE). Його відхід відбувся після критики законопроєкту Трампа щодо податків і бюджету, який Маск назвав надто дорогим і таким, що підриває цілі DOGE.

Під час перебування на посаді Маск прагнув скоротити витрати федерального уряду на $2 трильйони, але згодом зменшив цю мету до $150 мільярдів. За оцінками DOGE, було досягнуто економії в розмірі $160 мільярдів, хоча деякі аналітики вважають ці цифри завищеними.

Його діяльність викликала протести та юридичні виклики, включаючи блокування судом масових звільнень федеральних службовців. Попри відхід, Маск заявив, що DOGE продовжить свою місію, а президент Трамп висловив впевненість у його можливому поверненні.

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