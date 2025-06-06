Таке падіння стало найбільшим ударом по ринковій капіталізації Tesla за всю історію компанії.

Акції компанії Tesla впали на 14% після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив розірвати державні контракти з компаніями Ілона Маска.

Така погроза стала ще одним витком у публічній сварці, яка виникла між Маском і Трампом довкола законопроєкту про витрати і податки. Вартість виробника електромобілів впала на 152 мільярди доларів, повідомляє CNBC.

Зазначається, що таке падіння стало найбільшим ударом по ринковій капіталізації Tesla за всю історію компанії. Вона опустилася нижче рівня в 1 трильйон доларів – до 916 мільярдів доларів.

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"Падіння акцій відбулося після того, як у травні виробник електромобілів продемонстрував 22% зростання, незважаючи на слабкі показники продажів, коли Маск завершував свою роботу на посаді голови так званого Департаменту ефективності уряду Трампа (DOGE). Цього тижня акції впали майже на 18%, оскільки Маск продовжує виступати проти законопроекту про бюджет", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що цього року акції компанії Tesla впали майже на 30% – далеко від максимуму в $488,54, досягнутого 18 грудня.

Сварка Ілона Маска і Дональда Трампа

Після того, як американський мільярдер Ілон Маск розкритикував "великий і прекрасний" закон Трампа, їхні відносини дуже змінилися. ЗМІ писали, що відтоді вони не спілкувалися.

Вже 5 червня під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що в нього з Ілоном Маском "були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще". Згодом він опублікував в соцмережах пост, де сказав, що Маск "зʼїхав з глузду".

Сам мільярдер заявив, що Трамп є фігурантом нашумілих "файлів Епштейна" – мовляв, через це ці документи не публікуються. Йдеться про американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

Пізніше Маск підтримав ідею оголошення імпічмента Трампу та призначення на його місце віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він також сказав, що запроваджені Трампом мита "спричинять рецесію в другій половині цього року".

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