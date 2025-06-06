У відповідь на заяву Бенннона Маск назвав його "дебілом".

Екс-радник Білого дому Стів Беннон назвав мільярдера Ілона Маска "нелегалом" і закликав депортувати його зі США після гучної сварки з президентом США Дональдом Трампом, пише The Hill.

"Вони повинні почати офіційне розслідування його імміграційного статусу, тому що я твердо переконаний, що він нелегальний іноземець, і його слід негайно депортувати з країни", - сказав Беннон.

Маск народився і виріс у Південній Африці, перш ніж емігрував до Канади, а потім переїхав до США, де отримав громадянство. Минулого року Washington Post повідомила, що Маск працював у країні нелегально, перш ніж отримати громадянство, що пояснює заяви Беннона про те, що громадянство Маска є незаконним.

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"Ви збираєтеся відправити інших людей додому. Давайте почнемо з південноафриканців, добре?", - заявив Беннон, натякаючи на масштабні імміграційні репресії адміністрації Трампа.

Беннон заявив, що вживання Маском наркотиків може стати потенційним виправданням для його депортації, і додав, що "справу про наркотики буде розслідувано".

Беннон також сказав, що підтримує останню пропозицію Трампа про те, що слід скасувати великі державні контракти Маска, і наголосив, що він, як і інші чиновники, застерігав Трампа проти зайвої підтримки Маска.

"Президент Трамп наділив його повноваженнями більше, ніж будь-кого іншого в цьому уряді, підтримував його, просував цього хлопця, навіть коли такі люди, як я, говорили: "Ви робите помилку. Це поганий хлопець. Він відвернеться від вас. Він не з нами. Він також абсолютно некомпетентний. А потім, щойно президент Трамп вийшов і сказав про законопроєкт найлюб'язнішим чином... цей хлопець встав і почав твітити найзлісніші речі, які тільки можна твітити", - заявив Беннон.

При цьому Маск у Х відреагував на ідею Беннона образами.

"Беннон - абсолютний дебіл" (Bannon is peak retard), - написав він.

Маск і Трамп

Після того, як Маск розкритикував розхвалений Трампом законопроєкт про податки, їхні стосунки дуже змінилися. Трамп сказав журналістам, що "розчарувався" у Маску, а згодом він опублікував допис, де заявив, що той "збожеволів":

Маск у відповідь і доволі прозоро натякнув, що Трамп є фігурантом "файлів Епштейна" (фінансист, якого звинувачують у педофілії та організації проституції).

Він також підтримав ідею оголошення імпічменту Трампу і додав, що його компанія SpaceX "негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Drago".

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