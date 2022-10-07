Мільярдер запропонував зробити Тайвань "новим" Гонконгом або Макао.

Відомий американський мільярдер Ілон Маск, який відзначився скандальними заявами про Україну, "перейнявся" питанням Тайваню. Він запропонував зробити країну спеціальним адміністративним районом Китаю.

Про це Маск розповів в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Я б порекомендував ... придумати, як наділити Тайвань статусом спеціальної адміністративної зони, що більш-менш прийнятно, хоча, ймовірно, не всі будуть згодні. Як мені здається, ймовірно, що вони зможуть укласти угоду на більш вигідних умовах, ніж Гонконг", - заявив мільярдер.

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При цьому він вважає, що конфлікт за Тайвань неминучий і обійдеться світу дуже дорого. На думку Маска, втрати світової економіки складуть близько 30% ВВП.

Заяви Маска по Україні - що відомо

3 вересня Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні. За його словами, війну проти України зупинить проведення повторного голосування на окупованих російськими військами українських територіях під наглядом ООН. При цьому Маск плутав поняття "референдум" і "вибори", називаючи те, що відбулося в 4 областях України 23-27 вересня, "виборами".

Також він переконаний, що Україні треба відмовитися від Криму і забезпечити водопостачання півострова, нібито спроба повернути свою територію призведе до жертв і може спровокувати ядерний удар. Крім того, він виступив за нейтральний статус для України.

На повідомлення Маска відреагували не тільки обурені користувачі Мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що не варто прикривати словом "мир" заклики до захоплення нових територій і вбивства тисяч невинних українців.

А президент Литви Гітанас Науседа запропонував мільярдерові уявити, що хтось намагається вкрасти колеса Його Tesla і стверджує, що вони проголосували за це.

Пізніше в Білому домі також прокоментували "мирний" план Маска, підкресливши, що будь-які рішення по Україні повинні обговорюватися з Україною.

У Росії "мирну ініціативу" Маск сприйняли вкрай позитивно.

Зрештою Маск вирішив виправити ситуацію і заявити, що "дуже підтримує Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

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