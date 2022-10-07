Відомий американський мільярдер Ілон Маск, який відзначився скандальними заявами про Україну, "перейнявся" питанням Тайваню. Він запропонував зробити країну спеціальним адміністративним районом Китаю.
Про це Маск розповів в інтерв'ю газеті Financial Times.
"Я б порекомендував ... придумати, як наділити Тайвань статусом спеціальної адміністративної зони, що більш-менш прийнятно, хоча, ймовірно, не всі будуть згодні. Як мені здається, ймовірно, що вони зможуть укласти угоду на більш вигідних умовах, ніж Гонконг", - заявив мільярдер.
При цьому він вважає, що конфлікт за Тайвань неминучий і обійдеться світу дуже дорого. На думку Маска, втрати світової економіки складуть близько 30% ВВП.
Заяви Маска по Україні - що відомо
3 вересня Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні. За його словами, війну проти України зупинить проведення повторного голосування на окупованих російськими військами українських територіях під наглядом ООН. При цьому Маск плутав поняття "референдум" і "вибори", називаючи те, що відбулося в 4 областях України 23-27 вересня, "виборами".
Також він переконаний, що Україні треба відмовитися від Криму і забезпечити водопостачання півострова, нібито спроба повернути свою територію призведе до жертв і може спровокувати ядерний удар. Крім того, він виступив за нейтральний статус для України.
На повідомлення Маска відреагували не тільки обурені користувачі Мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що не варто прикривати словом "мир" заклики до захоплення нових територій і вбивства тисяч невинних українців.
А президент Литви Гітанас Науседа запропонував мільярдерові уявити, що хтось намагається вкрасти колеса Його Tesla і стверджує, що вони проголосували за це.
Пізніше в Білому домі також прокоментували "мирний" план Маска, підкресливши, що будь-які рішення по Україні повинні обговорюватися з Україною.
У Росії "мирну ініціативу" Маск сприйняли вкрай позитивно.
Зрештою Маск вирішив виправити ситуацію і заявити, що "дуже підтримує Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".