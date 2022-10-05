Там зазначили, що все, що стосується переговорів і дипломатії, має вирішувати насамперед влада України.

Все, що стосується України, не буде обговорюватися без України.

Так прокоментувала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр "мирний" план американського бізнесмена Ілона Маска, який рекомендував Україні відмовитися від окупованого Криму і проголосити нейтралітет, щоб закінчити війну з РФ, передає "Європейська правда".

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"Це їхнє рішення, коли справа стосується будь-якої дипломатії чи переговорів щодо цього. І тому я залишаю це на розсуд українського народу. Але, знаєте, ми збираємось переконатися, що ми будемо поряд з українцями, коли вони боротимуться за свій суверенітет. І це рішення щодо їхнього суверенітету, свободи, демократії ухвалюватиметься разом із ними", - сказала речниця Білого дому.

"Мирний" план Маска для України

3 вересня американський підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН; відмова від окупованого Криму на користь Росії; забезпечення водопостачання Криму;нейтральний статус для України.

Також він назвав входження Криму до складу України "помилкою Хрущова".

На твіт Маска відповіли не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа.

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