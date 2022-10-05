Політолог Володимир Фесенко нагадав, що Ілон Маск - людина спонтанних версій і заяв.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що сталося, і хто натиснув на американського мільярдера Ілона Маска.

Про це він розповів в ефірі інформаційного марафону.

Політолог упевнений, що Ілон Маск зганьбився твітами про Україну не просто так, а на нього чинили зовнішній вплив.

"На Ілона Маска впливали люди з оточення, які так чи інакше ретранслювали проросійські наративи, може хтось з російським корінням. При чому це безпосередній вплив найближчим часом", - сказав він.

При цьому Фесенко нагадав, що Маск - людина спонтанних версій і заяв.

"Маск передав заяву частини західних еліт: це люди, які бояться ядерної війни, якою погрожує Путін. Також він втрачає гроші на ризиках, пов'язаних з війною і звідси зацікавленість у мирі за будь-яку ціну", - заявив політолог.

Фесенко припустив, що Маск зовсім не знає про спробу анексії Росією нових українських територій. Він зазначив, що після загальної критики Маск "дав задню" і підтвердив свою підтримку України.

Скандал з "мирним" планом Маска для України

3 вересня американський підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН; відмова від окупованого Криму на користь Росії; забезпечення водопостачання Криму; нейтральний статус для України.

На твіт Маска відреагували не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа.

Пізніше в Білому домі також прокоментували "мирний" план Маска для України.