Він запропонував мільярдерові уявити, що хтось намагається вкрасти колеса його Тесли.

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на твіт американського бізнесмена Ілона Маска, в якому той запропонував свій план "мирного договору" Росії та України.

Відповідь він опублікував у мікроблозі Twitter.

"Дорогий Ілон Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто кажу", - написав Гітанас Науседа.

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Маск про війну в Україні

3 вересня американський підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні. Він закликав своїх підписників проголосувати "за" або "проти" його пропозиції.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить:

проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН

відмова від окупованого Криму на користь Росії

забезпечення водопостачання Криму

нейтральний статус для України.

Він додав, що Росія піде з окупованих територій, "якщо на те буде воля народу", а також назвав входження Криму до складу України "помилкою Хрущова".

Пізніше він написав, що Росія оголосить загальну мобілізацію, якщо Крим "опиниться в небезпеці", що призведе до "руйнівних смертей" з обох сторін.

На твіт Маска відповіли не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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