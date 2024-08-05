Видання посилається на дані американської розвідки.

Африканська держава Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у підтримці повстанців-туарегів, які наприкінці липня розгромили великий загін найманців "Групи Вагнера". Україна справді шукала співпраці з повстанцями ще з минулого року, пише The Times.

Малійська хунта, яка здійснила державний переворот і скинула законну владу країни у 2020 році, заявила, що заяви представника ГУР Андрія Юсова про співпрацю з туарегами означають "очевидну агресію проти Малі та підтримку міжнародного тероризму".

Згідно з оприлюдненими документами Агентства нацбезпеки США, на які посилається The Times, голова ГУР Кирило Буданов планував напад на бойовиків "Групи Вагнера" у Малі ще з минулого року. Також The Times посилається на неназваний російський Telegram-канал, як стверджує, що деяких повстанців-туарегів буцімто привезли аж в Україну, аби тут тренувати їх використанню FPV-дронів.

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"Також повідомляється, що український спецназ протягом останнього року брав участь в операціях проти бойовиків Вагнера в Судані", – пише The Times, взагалі не уточнюючи, на кого саме він посилається у цьому твердженні.

Події в Малі і Судані

Як писав УНІАН, у вересні минулого року західні ЗМІ почали писати, що українські спецпризначенці проводять таємні операції в Судані, де вони буцімто воюють проти "вагнерівців" і їхніх місцевих союзників.

Цю інформацію підтверджували джерела українських ЗМІ в ГУР, але саме відомство публічно цього не підтверджувало і не спростовувало.

Наприкінці липня повстанці-туареги розбили велику групу найманців "Групи Вагнера" в Малі.

У ЗМІ почала циркулювати інформація про буцімто причетні ГУР до цих подій. Зокрема західні ЗМІ писали, що українські спецслужби нібито ділилися з повстанцями інформацією.

Однако офіційні представники ГУР, зокрема і Андрій Юсов, прямо не підтверджували і не спростовували причетність українських спецслужб до подій в Малі.

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