Туареги співпрацюють з багатьма країнами.

Українські спецслужби співпрацюють з туарегами у Малі. Як розповів один з командирів повстанців, зокрема, їх навчають керувати безпілотниками.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на інформаторів.Зазначається, що між повстанцями та спецслужбами відбуваються "обміни" для розуміння співпраці.

За словами джерел, українська влада передає туарегам у Малі стратегічну інформацію, а також навчає їх використовувати безпілотники.

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"Ми маємо зв’язки з українцями, але так само як і з усіма іншими — французами, американцями та іншими", зазначив речник CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан.

Проблеми Росії у Сирії та Малі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що у Малі повстанці-туареги розгромили велику колону "вагнерівців". Згодом Kyiv Post повідомляв, що українські спецпризначенці завдали комплексного удару по російській базі у Сирії

Журналіст Андрій Попов називає це відкриттям нових фронтів для Росії - Україна зараз шукає та об’єднує тих, хто вже воює з РФ на інших континентах.

У ГУР заявили, що монополія в сфері бандитської діяльності російських приватних військових компаній добігає кінця. Є сили, які можуть ставити цих злочинців на місце.

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