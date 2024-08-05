У заяві українських дипломатів назвали "переодягненими в дипломатів терористами".

Перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши країну в підтримці міжнародного тероризму.

Заяву опублікував у мікроблозі X прес-секретар уряду Абдулайє Майга. У документі йдеться про те, що влада Малі "приголомшена" висловлюваннями української розвідки щодо причетності до "боягузливого, віроломного і варварського нападу озброєних терористичних груп, унаслідок якого загинули військовослужбовці Малі".

Вони заявляють, що український посол у Сенегалі Юрій Пивоваров "відкрито і недвозначно повідомив про підтримку його країною міжнародного тероризму", а українська розвідка пообіцяла нові результати.

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"Ці вкрай серйозні заяви, які не були спростовані або засуджені українською владою, свідчать про явну офіційну підтримку українським урядом тероризму в Африці, в Сахелі і, зокрема, в Малі. Дії української влади порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, являють собою відверту агресію проти Малі та підтримку міжнародного тероризму, грубо порушуючи міжнародне право", - йдеться в заяві.

Вони вирішили розірвати дипломатичні відносини між країнами, звернутися до "компетентних судових органів", а також вжити заходів для запобігання дестабілізації Малі з боку посольств України в субрегіоні. У заяві їх називають "переодягненими в дипломатів терористами".

"Перехідний уряд Республіки Малі повністю підтримує діагноз, поставлений Російською Федерацією, яка впродовж багатьох років попереджала світ про неонацистську і лиходійську природу української влади, яка наразі є союзниками міжнародного тероризму, далекими від прагнення українського народу до миру і стабільності", - додали вони.

Розгром "вагнерівців" у Малі

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо про знищення в Малі великої колони російської приватної військової компанії "Вагнер" повстанцями-туарегами.

У Головному управлінні української розвідки повідомили, що провести успішну операцію повстанцям допомогло отримання необхідної інформації.

Учора стало відомо, що посла України в Сенегалі викликали до міністерства закордонних справ через його пост у Facebook.

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