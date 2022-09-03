У КНР також заявили про погіршення відносин між державами у разі завершення угод.

У Китаї відреагували на продаж озброєння Тайваню Сполученими Штатами Америки. Влада КНР заявила, що це може ще сильніше загострити і без того напружену ситуацію навколо острова. А ще військові угоди призведуть до погіршення відносин між Піднебесною і США.

Як передає портал Reuters, офіційну відповідь дав прес-секретар китайського посольства у Вашингтоні Лю Пеньюй.

За словами дипломата, можливий продаж зброї "серйозно загрожує китайсько-американським відносинам, а також миру і стабільності в Тайванській протоці".

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"Китай рішуче прийме законні і необхідні контрзаходи в світлі розвитку ситуації", — додав Пеньюй.

Про військові угоди з Тайванем в США оголосили 2 вересня. Штати уклали з частково визнаною державою три контракти на загальну суму $1,1 мільярда. Договори передбачають поставки озброєння і надання технічних послуг.

Тайвань отримає від США 60 ракет AGM-84l Harpoon Block II вартістю $355 млн, 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder на суму $85,6 млн і розвідувальний радар. Останній оцінюється в $655,4 млн.

Нагадаємо, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. КНР почала військові навчання біля берегів частково визнаної держави. А Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти Пелосі і її найближчих родичів санкції.

Тайвань 30 серпня відкрив попереджувальний вогонь по китайському безпілотнику. Через день військові сили острова збили дрон Піднебесної.

Нещодавно стало відомо, що на своїх військових навчаннях Китай імітує удари по кораблях ВМС США. Вони можуть стати цілями в рамках захоплення смуги островів, що примикає до узбережжя Піднебесної.

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