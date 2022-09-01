Тайвань розглядає провокації в "сірій зоні", які тривають, як спробу залякування з боку Китаю.

Тайванські військові вперше збили невідомий цивільний безпілотник, який увійшов в їхній повітряний простір.

Про це повідомляє Reuters.

Командування оборони Цзіньмень, групи островів, контрольованих Тайванем, навпроти китайських міст Сяминь і Цюаньчжоу, повідомило, що безпілотник увійшов їх обмежений повітряний простір над островом Лева опівдні (06:00 за київським часом).

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Війська намагалися попередити його, але безрезультатно, тому його збили. Уламки впали в море.

Виступаючи перед Збройними силами в четвер, президентка Цай Інвень сказала, що Китай продовжує використовувати безпілотники та інші тактики для вторгнення в "сіру зону". Тайвань розглядає це як спробу залякати, йдеться в заяві офісу президента.

Цай наголосила, що Тайвань не буде провокувати конфлікт, але це не означає, що він не буде приймати контрзаходи.

"Вона також наказала Міністерству національної оборони своєчасно вжити необхідних і рішучих контрзаходів для захисту національної безпеки. Нехай військові охороняють країну без страху і з твердою впевненістю", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 31 Серпня, Тайвань вперше зробив попереджувальні постріли по китайському безпілотнику.

Нагадаємо, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. КНР почала військові навчання біля берегів частково визнаної держави. Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

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