Це нібито планові навчання з метою перевірки злагодженості дій військовослужбовців під час виконання завдань.

Російська армія вивела на командно-штабне навчання стратегічний ракетний комплекс "Ярс", оснащений міжконтинентальною балістичною ракетою. З ним тренуватимуться військові Новосибірського ракетного з'єднання.

Як повідомляє міноборони РФ, комісія проведе контрольну комплексну перевірку Омського ракетного об'єднання з проведенням командно-штабного навчання з Новосибірським ракетним з'єднанням, оснащеним ракетним комплексом "Ярс".

У відомстві зазначили, що у проведенні навчань задіяно понад 3000 військовослужбовців та близько 300 одиниць техніки. Комісія перевірить злагодженість дій військовослужбовців під час виконання завдань.

Відео дня

"Під час навчання планується відпрацювати вчинення маневрених дій автономними пусковими ПДРК "Ярс", які охоплять територію трьох регіонів. Також стратегічні ракетники проведуть комплекс заходів щодо маскування та протидії сучасним засобам повітряної розвідки у взаємодії зі з'єднаннями та частинами Центрального військового округу та ВКС. Особливу увагу під час навчань буде приділено застосуванню БПЛА різних модифікацій", - зазначили в міноборони.

Ядерна загроза

Росія постійно "брязкає ядеркою", погрожуючи цивілізованому світу. Після регулярних погроз вдарити ядерною зброєю по Європі і США, РФ знайшла новий спосіб залякування.

25 березня диктатор Путін заявив, що в Білорусі будують спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї. Світ відреагував різко.

В ЄС закликали Білорусь зупинити це, інакше проти них будуть введені санкції. Також введення санкцій проти РФ і Білорусі домагатиметься Литва.

Польща назвала рішення Путіна і Лукашенка кроком до втягування Білорусі у російську військову машину РФ, у ФРН звинуватили Москву в спробі "ядерного залякування". У Франції заявили, що РФ повинна переглянути цю угоду.

Вас також можуть зацікавити новини: