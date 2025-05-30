Маск залишиться неофіційним радником Трампа навіть після звільнення, - ABC News

Отже, мільярдер надалі братиме участь у зустрічах та консультуватиме з технічних та інноваційних питань.

Ілон Маск завершить виконання обов’язків спеціального державного службовця в адміністрації Дональда Трампа, але продовжить залишатися неофіційним радником президента. Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела.

За словами посадовця, який коментував ситуацію на умовах анонімності, офіційне звільнення Маска розпочалося в середу ввечері — саме тоді закінчився передбачений законом термін у 130 днів, коли Маск мав право обіймати тимчасову урядову посаду. Формально його повноваження спливають 30 травня — на 130-й день після інавгурації Трампа.

У соцмережі Маск подякував президенту за можливість співпраці, зазначивши, що його команда з ефективності уряду продовжить роботу:

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"Я хотів би подякувати президенту за можливість скоротити марні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя в уряді".

Хоча офіційні представники адміністрації стверджують, що Маск іде в "дружньому тоні", джерела ABC News повідомляють про напругу: Трамп нібито розчарований критичними коментарями Маска щодо його рішень, зокрема щодо тарифів. Попри це, у Білому домі підтверджують, що Маск і надалі братиме участь у зустрічах та консультуватиме з технічних та інноваційних питань.

Зокрема, в середу Ілон Маск ще виконував урядові обов’язки — його приймала директорка Національної розвідки Тулсі Габбард. Вона зазначила, що обговорення стосувалося державно-приватних технологічних партнерств і безпеки країни.

Маск залишає Білий дім - що відомо

Нагадаємо, що Ілон Маск був залучений до адміністрації Дональда Трампа як спеціальний урядовий службовець із чітко обмеженим терміном — 130 днів. Його роль полягала в консультуванні з питань урядової ефективності та інновацій.

Формально його мандат закінчується сьогодні. Перед цим Маск сказав, що розчарований "великим і красивим" законом Трампа щодо податків і бюджету. На його думку, закон підриває зусилля зі скорочення витрат і призведе до зростання бюджетного дефіциту.

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