"Міражі" летять, генератори їдуть: на своє головне свято французи приїхали у Харків

На День взяття Бастилії представники Посольства Франції в Україні завітали прифронтового Харкова і розповіли про те, як країна допомагає українцям літаками й фінансами, і чому Марін лє Пен нічого з цим не зможе вдіяти.

Колись паризька тюрма Бастилія була символом поневолення для французів та для їхніх прав. Тому День взяття Бастилії революціонерами став національним святом Франції, і тепер відзначається щороку 14 липня.

Примітно, що саме на цей визначний для французів день посол Французької республіки в Україні, пан Гаель Весьєр, приїхав до українського Харкова, що теж є "фортецею", яку окупантам з РФ так і не вдалося захопити, попри всі спроби. Він розповів УНІАН, з чим він приїхав до українського міста-героя у 30 кілометрах від зони бойових дій, та чим французи взагалі готові допомогти українцям – фінансово і не тільки.

"Вдарили" культурою та літаками по намірах Кремля

З нагоди свого національного свята французи організували у Харкові концерт класичної музики, разом з симфонічним оркестром Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка. Але приїхали вони не лише заради концерту, хай і рідкісного як для прифронтового міста...

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Захід розділили на дві частини – публічну (з концертом) та більш кулуарну (з розмовами не під запис). Втім, кореспондент УНІАН побував на обох частинах заходу й зміг поспілкуватися з паном послом Гаелем Весьєром саме під запис. Слід додати, що на концерті був присутній чи не весь місцевий "бомонд", який ще залишився у Харкові, а також багато гостей з Києва – діячі культури, підприємці, посадовці.

Зі слів посла Франції в Україні, ідея заходу з’явилася після відвідин однієї з харківських підземних шкіл, у яких змушені вчитися місцеві діти, з огляду на постійні обстріли з боку РФ. Сам концерт став "символом підтримки" місцевого населення з боку Франції на час чергового наступу російських окупантів з метою захоплення Харкова.

"Ваш опір та мужність викликають захоплення з боку французів. Тож, я щасливий бути тут, - каже посол у промові перед концертом. – Радий, що після майже 2,5 років жорстокої та варварської війни, яку Росія принесла до України, ми змогли зібратися разом з вами тут – представниками культури й бізнесу, зокрема й французьких ділових кіл, французьких банків, які працюють в місті. Президент Франції особисто запевнив Володимира Зеленського 7 червня у Парижі та днями у Вашингтоні, що Франція й надалі підтримуватиме вашу країну як на двосторонній основі, так і через структури ЄС. Вже передані ракети SCALP та інше військове обладнання, незабаром прибудуть літаки Mirage 2000".

Посол повідомив, що на саміті НАТО було підтверджено невідворотність шляху України до "найпотужнішого оборонного альянсу" (щоправда, без конкретних дат прийняття) та інтеграції до Євросоюзу, з чим офіційний Париж нам допомагатиме.

Мова про створення нових фондів та програм підтримки, які допоможуть залучити французькі компанії для відновлення України та безпосередньо "східної фортеці" Харкова, де також відновить роботу – тепер офіційно – Французьке агентство з розвитку. Його конкретні проєкти побачать світ "вже восени".

"Дозвольте трохи особистого… Я був присутній під час виступу президента України у Національному зібранні Франції (парламенті, - ред.), і я побачив, як представники і правих, і лівих політичних партій вітали його рішучість. Я на цьому хотів би наголосити, бо рідко трапляються (у Франції, - ред.) такі моменти єдності. Опитування громадської думки свідчать, що треба й надалі допомагати Україні. Так вважає французький народ. Це, попри всі політичні невизначеності, є гарантованою основою нашої роботи", - наполягає французький амбасадор.

Також французький дипломат наголосив, що 26 лютого, під час зустрічі з харківським міським головою, він пообіцяв підтримувати українське мистецтво у Харкові й дотримується цієї обіцянки. Бо мистецтво є символом того, що "поневоленню та завоюванням" немає місця в Україні. І саме культура повинна нагадувати українцям про свободу – чому й було обрану таку культурну програму для харків’ян.

До цієї програми, до речі, увійшли Симфонія №31 Моцарта, "Кармен" Жоржа Бізе, "Молитва за Україну" Миколи Лисенка та "Мелодія" Мирослава Скорика, які повинні символізувати згадані ідеї свободи та незламності. Після виступів представників місцевої влади, власне, й розпочався концерт.

Лє Пен не зупинить літаки та фінансову підтримку

У третій частині заходу, після концерту, всіх гостей заходу запросили на фуршет, де були різні смаколики з натяками на французьку кухню та дегустація декількох сортів вина та шампанського (на заздрість росіянам, які тут поряд – одразу за "порєбриком" - цього всього полишені). Весь захід, варто додати, проходив у великому бомбосховищі.

Доки учасники заходу знайомилися з французькою гастрономічною культурою (а французькі, тим часом, з українською), УНІАН зміг уточнити у посла Французької Республіки Гаеля Весьєра, які ж нові програми підтримки він привіз до Харкова.

"Новий, "найсвіжіший" й найпотужніший інструмент – створення нового фонду на 200 млн євро, який було підписано під час візиту президента України до Франції 7 червня, і який буде фінансувати інфраструктурні проєкти стратегічного значення в Україні. Енергетика, у першу чергу. А говорячи про Харків – у пергу чергу ваше місто", - відповів посол.

Але це не вся підтримка для України.

"Другий важливий інструмент – це початок роботи в Україні Французького агентства розвитку. Вже інституційно й офіційно. Воно має тепер офіційний дозвіл працювати в Україні, - додає посол Франції. – Його команди вже з 1 липня заходять до України та розпочинають свою діяльність. Пріоритетом цієї агенції є співпраця з регіонами та містами України. Вони не концентруються на столиці, а працюють на місцях".

Крім того, посол додав, що вони реалізують також і інші проекти - можливо, менш фінансово значимі, але все одно важливі.

"Ми сьогодні зранку передали меру міста Харкова 13 генераторів. Згадаю також транш на 2 млн євро на ремонт шкіл та облаштування сховищ у цих школах, і закупівлю різного обладнання для них, зокрема – планшетів, - акцентує Гаель Весьєр. – І також є наш фінансовий внесок протягом кількох років у продовольчу підтримку Харківської області. Яка знаходиться безпосередньо біля лінії фронту, через що постачання продовольства ускладняється".

Зі слів дипломата, внесок Франції - це 4,5 мільйони євро у бюджет цієї продовольчої програми, яку вони організують разом з ФАО ООН (з англ.: Food and Agriculture Organization; Продовольча організація ООН).

Але не все так "безхмарно" з фінансовою підтримкою місцевого бізнесу. Підприємці з прифронтових регіонів скаржаться, що комерційні банки (зокрема й з французьким капіталом, чиї топ-менеджери були присутні у цій же залі) не видають їм кредити, вимагаючи застави у безпечніших регіонах України. Чи відомо французькому уряду, який виділяє кошти саме на підтримку прифронтових регіонів, про цю проблему, та як її можна подолати – можливо, шляхом гарантій?

"Зізнаюся, я був не в курсі цієї ситуації. Тепер я більш прискіпливо розгляну це питання, - обіцяє нам пан Весьєр. - Але мушу зауважити наступне. Ми тут спокійно говоримо, але в 30 км від нас тривають бойові дії. У цій ситуації численні інші банки просто закрили офіси й поїхали деінде, залишивши своїх клієнтів, так би мовити, з одним лише онлайн-застосунком. А французькі банки залишилися у Харкові. Це дуже важливий знак (з нашого боку, - ред.). Адже без банківської активності економіка працювати не може".

Також в українців є багато питань щодо західних бойових літаків. Ми вже довго чекаємо F-16 – як того "Маркіяна" з приказки. Й побоювання, що очікування на французькі Mirage 2000 також можуть скоро стати неприємною приказкою. Адже по цих літаках з’являється не дуже багато інформації після червневих анонсів з боку Парижу. Втім, пан посол переконує, що українці побачать їх вже за кілька місяців.

"Ці кілька місяців конче необхідні для підготовки пілотів й обслуговуючого технічного персоналу. Їх навчання відбувається у Франції", - стверджує пан посол.

Але у Франції нещодавно пройшли складні вибори, де євроскептики значно посилили свої позиції. Особливе занепокоєння в Україні викликає позиція Марін ле Пен, яка погрожує завадити військовому співробітництву між Францією та Україною.

"Національне об’єднання – партія Марін ле Пен – програла ці парламентські вибори. Вони прийшли третіми за складом (депутатів, - ред.). Нема підстав зараз, щоб побоюватись, що вона зможе спричинити якісь перепони цьому процесу", - запевняє Гаель Весьєр, наполягаючи на незмінності курсу чинного президента Франції Емануеля Макрона.

…Таким чином, попри політичну "турбулентність" у самій Франції, кидати українців на призволяще французи, схоже, не планують, а головні новини щодо вже започаткованих програм та діяльності нових фондів слід чекати вже восени. Як і нову інформацію про літаки Dassault Mirage 2000, які мають прийти нам на допомогу вже "протягом кількох місяців", як обіцяють паризькі дипломати.