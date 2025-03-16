Австралія підтримує Україну і залишатиметься на її боці "стільки, скільки буде потрібно", заявив премʼєр-міністр країни.

Австралія залишається відкритою до участі в миротворчій місії в Україні. Таку заяву зробив у соцмережі Х прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе після онлайн-зустрічі на підтримку України в рамках "коаліції охочих".

"Австралія відкрита до розгляду будь-яких прохань про внесок у майбутні миротворчі зусилля на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі хочемо для України", – наголосив він.

Проте премʼєр-міністр додав, що "миротворчі місії за визначенням потребують передумову миру".

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Альбанезе додав, що Австралія виділила 1,5 мільярда доларів, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Він зазначив, що Австралія підтримує Україну і залишатиметься на її боці "стільки, скільки буде потрібно".

Відправка миротворців в Україну

Низка країн заявили про готовність відправити своїх миротворців в Україну для підтримання миру. Зокрема, на такий крок готові піти в Данії.

Своєю чергою, німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв підтримку можливої міжнародної миротворчої місії в Україні. Генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall готовий запропонувати свою продукцію для озброєння миротворців.

У Росії вже заговорили про неприпустимість розміщення іноземних військ на території України. Там кажуть, що такий крок буде розцінений як пряме втручання у "конфлікт".

Президент Франції Еммануель Макрон російські претензії відкинув. Він наголосив, що Україна – суверенна країна, тому, якщо вона попросить союзні країни розмістити на її території миротворчий контингент, не Росія має вирішувати, погоджуватися їм чи ні.

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