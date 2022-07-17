Він заявив, що Путін дотримується "неоколоніального" курсу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй статті закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії. Він заявив, що потрібно зупинити президента РФ Володимира Путіна "з його неоколоніальним курсом".

Про це повідомляє FAZ.

"Цей шлях непростий навіть для такої сильної і квітучої країни, як наша. Нам знадобиться витривалість", - наголосив Шольц.

Канцлер зазначив, що для заходу було очевидним тривале збереження санкцій проти Росії. За його словами, "Путін повинен ясно зрозуміти, що продиктований Росією світ не скасує жодної санкції".

Шольц заявив, що санкційний тиск на РФ не тільки показує солідарність з Україною, а й забезпечує власний захист Європи.

"Якщо ми зараз не будемо протидіяти агресії Путіна, то він може продовжити", - сказав канцлер.

Також НАТО більше не виключає можливість нападу Росії на територію країн-членів Альянсу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччина відмовляється закуповувати у Росії відразу два енергоносії.

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