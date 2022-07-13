Раніше на РФ припадав імпорт 40% вугілля і 40% нафти в Німеччину.

Після п'яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Німеччина заявила про те, що повністю припинить закуповувати у РФ нафту та вугілля.

Про це заявив заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс, повідомляє Reuters.

Як йдеться у повідомленні, Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту – з 31 грудня.

"Кожен, хто знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом впливу СРСР на Східну Європу, розуміє, що позбутися цієї залежності – нетривіальна справа, але це те, чого ми досягнемо через кілька місяців", – заявив Кукіс.

Раніше на РФ припадав імпорт 40% вугілля і 40% нафти в Німеччину.

Ситуація з російськими енергоресурсами:

31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

24 червня з'явилася інформація про те, що через дефіциту газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни.

27 червня стало відомо, що лідери країн G7 близькі до встановлення обмеження цін на російську нафту.

Очікується, що в сьомому пакеті санкцій країни-члени Євросоюзу закриють наявні лазівки.

Станом на 11 липня 2022 року Росія, попри введені Заходом санкції, продовжувала отримувати великий прибуток від продажу нафти. Ставки мита збільшилися на 23% в період з червня по липень. Таким чином Росія з кожного проданого бареля заробляла на $1,42 більше, ніж місяць тому.

У зв'язку з цим приростом, РФ уникла падіння поставок сирої нафти на 15% за тиждень до 8 липня. Доходи Росії впали всього на $3 мільйони або на 2%.

13 липня 2022 року стало відомо про те, що РФ рекордними темпами збільшує поставки палива на Близький Схід

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз на території України.

Крім того, був знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська область).

Знищення нафтобаз і припинення поставок з Росії та Білорусі спровокувало гостру нестачу палива в Україні.

В Україні в останній тиждень квітня 2022 року почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

28 червня в профільному комітеті парламенту спрогнозували, що до кінця липня ліміти на відпуск палива на АЗС будуть підвищені або скасовані.

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