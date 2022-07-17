Голова комітету з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала Німеччину взяти на себе лідерство в питанні підтримки України.

Голова комітету бундестагу Німеччини з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала канцлера Олафа Шольца якомога швидше скликати "Національну конференцію по Україні", щоб узгодити подальші дії з допомоги Україні.

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на лист політика.

У конференції повинні взяти участь представники уряду, Збройних сил Німеччини, промисловості та профспілок. "Мета повинна полягати в тому, щоб скласти впорядкований план і ініціювати наступні цілеспрямовані кроки взаємоузгодженим чином", - зазначила Штрак-Циммерман.

Вона закликала владу Німеччини "взяти на себе лідерство в Європі" в питанні підтримки України.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Німеччина, Норвегія, Нідерланди та інші країни на саміті НАТО оголосили про надання Україні додаткової військової підтримки. Зокрема, мова йде про додаткові системи, озброєння та обладнання.

Німеччина вже передала для Збройних сил України 80 пікапів.

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