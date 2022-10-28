Пакт анулювала Росія, напавши на Україну.

Росія своєю агресією проти України анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року. Тепер Польща зацікавлена в участі в програмі Nuclear Sharing.

Про це заявив глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, повідомляється на сайті президента.

Раніше Анджей Дуда розповів, що Польща веде переговори з США щодо участі в програмі спільного використання ядерної зброї.

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Після цього офіційний представник Держдепу Ведант Патель заявив, що у США немає планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, що вступила в НАТО після 1997 року.

Кумох вислови жаль, що в цій заяві фігурує 1997 рік.

"У 1997 році був підписаний пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність в тому, що ніяких додаткових постійних сил НАТО в Східній Європі розміщувати не слід. Ми вважаємо, і Президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України", - додав він.

Він зазначив, що Польща найбільше зацікавлена в розміщенні сил НАТО на своїй території та участі в програмі Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing - це частина політики ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя була розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Ядерні загрози Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше російські загарбники провели псевдореферендуми на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Пізніше вони оголосили про анексію цих територій.

Після цього російський диктатор Володимир Путін закликав владу України повернутися за стіл переговорів, однак без обговорення псевдореферендумів.

До цього російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що на анексовані території поширюватиметься ядерна доктрина.

У вересні Путін заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж" і, в разі загрози територіальній цілісності Росії, вони "використають всі наявні засоби, це не блеф".

У США заявили, що мають план дій на випадок, якщо Росія застосує проти України ядерну зброю.

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