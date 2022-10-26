За резолюцію проголосували всі присутні сенатори.

Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Про це повідомляє Польське агентство преси.

За резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом проголосували всі присутні сенатори.

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В резолюції Сенат нагадує, що "24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною", мета якої "стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю".

У резолюції також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні винних у злочинах в Україні.

"Героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію і свободу. Російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей, щоб виховати їх у режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян на далеку периферію Росії", – наголошують сенатори у резолюції.

В документі також акцентують, що "всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії". Сенатори нагадують, що "європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини, а тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів".

Сенат Польщі наголошує, що Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів. Вони також закликають інші країни визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на рішення Сенату Польщі.

"Дякуємо нашим союзникам", – написав він.

Визнання Росії країною-терористом: ключові рішення

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала російський режим терористичним. Крім цього, вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно надати зброю певній країні.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй також ухвалила резолюцію, у якій засудила спробу анексії Росією територій в чотирьох областях України.

Схожі рішення раніше вже приймала влада низки країн. Зокрема, сейм Литви визнав Російську Федерацію терористичною державою у травні. А Сейм Латвії визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм, 11 серпня. 18 жовтня парламент Естонії також схвалив резолюцію, у якій засуджує спробу РФ анексувати окуповані українські території та оголошує російський режим терористичним.

Також на початку жовтня до Конгресу США внесли законопроекти про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. Утім місяцем раніше президент США Джо Байден заявляв, що його адміністрація не планує внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму.

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