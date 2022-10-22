Кислиця висловив надію на те, що настане день, коли Росії не буде взагалі в Раді.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя залишив засідання Радбезу ООН перед виступом постпреда України Сергія Кислиці.

Засідання транслювалося на YouTube.

Небензя зажадав від Секретаріату ООН підтвердження, що він не буде проводити розслідування по безпілотниках в Україні і назвав фейком повідомлення про постачання іранських дронів-камікадзе Росії.

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"Хотів би заздалегідь попередити, що вислуховувати сьогодні чергову порцію злісних тирад представника українського режиму в стінах РБ і тим доставляти йому якесь дивне і порочне задоволення, яке він від цього отримує, я не буду", -заявив він.

У відповідь Кислиця сказав, що Небензя, який втік із залу, виступав з брехливими заявами на кожному засіданні Радбезу.

"Я радий тому, що місяці, не роки наших зусиль прибрати Росію з Радбезу приносять свої плоди, принаймні, посол покинув зараз Раду, але настане день, коли Росії не буде взагалі в Радбезі", - сказав Кислиця.

За його словами, Росія замінувала греблю і агрегати на Каховській гідроелектростанції.

"У нас є інформація, згідно з якою РФ готує широкомасштабну катастрофу на півдні України... якщо російські терористи підірвуть Каховську ГЕС, більше 80 населених пунктів, включаючи Херсон, сотні тисяч людей, які живуть там, опиняться в зоні швидкого затоплення", - сказав постпред України.

Крім того, він закликав притягнути Іран до відповідальності за передачу РФ безпілотників і будь-якої іншої зброї.

Росія В ООН

Як відомо, Франція, США, Китай, Великобританія і Росія мають право вето в ООН. Росія неодноразово використовувала його, наприклад, ветувавши резолюцію із закликом вивести свої війська з України.

Навесні президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію зі складу постійних членів Радбезу.

За реформу Радбезу ООН виступили США, заявивши, що РФ завдала удару по самій основі Статуту Організації. А в Туреччині заявили, що підтримують скасування права вето в системі Ради.

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