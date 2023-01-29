Росія зацікавлена в розпалюванні конфліктів на Балканах, в тому числі між Болгарією та Північною Македонією. Про це заявив міністр закордонних справ Македонії Буяр Османі в інтерв'ю місцевій редакції "Радіо Свобода".
В останні місяці помітно погіршилися відносини між Болгарією і Македонією навколо ряду історичних суперечок і гарантій прав нацменшин. Цього тижня з Македонії навіть був відкликаний болгарський посол.
На думку голови МЗС Македонії, нинішнє загострення у відносинах з Болгарією "буде вітатися багатьма третіми сторонами", які зацікавлені "підтримувати перманентний конфлікт" в регіоні.
"Існує зацікавленість третіх сторін у підтримці колись заморожених конфліктів у цьому регіоні для того, щоб мати можливість легше здійснювати вплив у нашому регіоні", – зазначив Османі.
На питання журналіста, хто є "третьою стороною" в даному випадку, македонський дипломат назвав Росію.
Війна в Україні - позиція Македонії
У червні президент Північної Македонії попередив НАТО, що вплив Росії може дестабілізувати і без того крихку ситуацію в Балканському регіоні.
У липні Македонія передала Україні певну кількість танків Т-72. Пізніше стало відомо, що ця невелика країна також поділилася з Україною своїми штурмовиками радянського виробництва.
Восени між Україною та Північною Македонією було підписано угоди про розширення зони вільної торгівлі.