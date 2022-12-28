За словами очільника МВС, Сербія під впливом Росії підвищила стан військової готовності та віддає накази на зведення нових барикад.

Сербія під впливом Росії хоче дестабілізувати ситуацію в регіоні. Для цього вона підтримує бунти сербської меншини в косовських поселеннях.

Таким чином Сербія планує виправдати захист злочинних угруповань. Про це заявив міністр внутрішніх справ Косова Джелал Швечла, пише Reuters.

"Сербія під впливом Росії підвищила стан військової готовності та віддає накази на зведення нових барикад, щоби виправдати та стати на захист злочинних угруповань, які тероризують громадян сербської етнічної приналежності, що проживають у Косові", - пояснив він.

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Водночас у Сербії заперечують спроби дестабілізувати ситуацію. Там наголошують, що просто хочуть захистити свою меншість у Косово. Президент Сербії Александар Вучич зазначив, що Сербія "продовжить боротьбу за мир і шукатиме компромісні рішення".

Ситуація у Косово

У 2008 році Косово в односторонньому порядку оголосило про свою незалежність від Сербії. Наразі незалежність регіону не визнає багато країн світу, серед них Сербія та Україна. Фактичним гарантом існування країни є НАТО.

Цього літа між владою Косово і сербською меншиною виник черговий конфлікт через заборону сербських номерних знаків на автомобілях і нових вимог щодо особистих документів громадян. У зв'язку з загостренням ситуації у Сербії пригрозили втручанням, щоб захистити сербів, які проживають в Косово.

20 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що Росія провокує зростання напруженості в відносинах між Сербією і частково визнаним Косово через те, що російське вторгнення в Україну зазнає невдачі.

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