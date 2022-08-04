Раніше країна також вирішила подарувати нашій армії свої танки Т-72.

Північна Македонія на додачу до радянських танків Т-72 передала українські армії чотири військові літакі Су-25.

Про це повідомляє місцеве видання MKD з посиланням на Міноборони країни.

Що цікаво, ці літаки (три одномісних і один двомісний) країна закупила у нас під час конфлікту на території держави у 2001 році за чотири мільйони євро. Літаки призначені для безпосередньої підтримки піхоти, а під час конфлікту здійснили кілька бойових вильотів на підтримку наземних дій македонських сил безпеки.

В ЗМІ рішення про передачу СУ-25 українській армії пояснили тим, що при формуванні ЗС країни у 2003 році потреба у них відпала, й з того часу вони знаходились розукомплектованими на базах зберігання.

Бойові літаки для України

Раніше УНІАН писав, що уряд Чехії погодився на прохання Словаччини охороняти її повітряний простір. Це дозволить словакам передати Україні свій парк винищувачів МіГ-29, який налічує 11 одиниць.

Також повідомлялося, що ЗСУ може отримати американські винищувачі F-16. На думку військового пілота, з отриманням таких бойових літаків війна в Україні зміниться кардинально.

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