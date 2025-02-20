Суд визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Російський актор, депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов заочно засуджений Вінницьким міським судом на 10 років тюрми з конфіскацією майна. За даними українських правоохоронців, він активно та публічно підтримує вторгнення в Україну та окупацію її територій. Зазначений актор, в основному, запам’ятався глядачам роллю у детективному серіалі "Бандитський Петербург".

"За доказовою базою Служби безпеки заочний термін ув’язнення отримав російський актор Дмитро Пєвцов, який пропагує війну РФ проти України. Засуджений є депутатом Держдуми Росії та входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення рашистів", - наголошують в СБУ.

Задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі лідера РФ Володимира Путіна. Також фігурант часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу РФ. Серед іншого, він заперечував воєнні злочини окупантів на територіях, які наразі захоплені загарбниками, зокрема у Маріуполі.

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Суд визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни).

Як уточнили у Вінницькій обласній прокуратурі, фігурант, будучи публічною впливовою особою, у 2014 році підтримав анексію Криму та окупацію українських східних територій. Вже у 2022 році він так само схвалив і наразі підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"У численних інтерв’ю пропагандистським медіа він заявляв, що "спецоперація" в Україні - це частина великого плану Росії щодо "встановлення руського миру", який обов’язково має бути виконаним", - розповіли у прокуратурі.

Йдеться, що артист наголошує на своїй безпосередній участі як політика у проведенні так званої "СВО", а саме - персональному голосуванні за визнання "незалежності" "Л/ДНР".

Дмитро Пєвцов - хто він такий

Дмитро Пєвцов народився 8 липня 1963 року у Москві, радянський та російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації. Занесений до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Йому заборонено в'їзд в Україну. Фігурант бази "Миротворець". Депутат від партії "Нові люди", яку експерти вважають спойлером з метою розмити опозиційний електорат. Прихильник режиму Володимира Путіна.

Став відомим, зігравши головну роль у фільмі "На прізвисько "Звір"", але особливо популярним його зробила роль кримінального діяча у серіалі "Бандитський Петербург".

Нагадаємо, в Одесі до 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який разом з колишнім журналістом робив фейкові пропагандистські ролики про мобілізацію в Україні. Чоловік, який отримав строк, спільно зі своїм приятелем-екс-журналістом на замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН-ТВ" створили аудіовізуальний твір. Відео містило фейкову інформацію щодо обставин мобілізації в Одесі. Зокрема, на виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП. Засуджений, видаючи себе за військкома, розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

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