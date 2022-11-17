Справа MH17: Перша "Гаага" для російських воєнних злочинців

Вісім років знадобилося міжнародній системі правосуддя, щоб винести вирок у справі рейсу МН17. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги визначив винних та підтвердив, що за смертю 298 осіб стоїть Росія. І дав надію, що врешті РФ буде покарана за усі злочини, що коїть в Україні.

17 липня 2014 року літак "Боїнг" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився в Донецькій області внаслідок влучання в нього ракети з ЗРК "Бук". На борту перебували громадяни понад десяти країн. Загинули усі – 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Реакція міжнародної спільноти на збиття літака була миттєвою. Однак більшість говорили про вину "проросійських сепаратистів" та "бойовиків". І лише адміністрація президента США Барака Обами прямо звинуватила у злочині президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Сама ж Росія вдалася до традиційної поведінки – брехні. УНІАН писав про "версії" авіакатастрофи, які РФ озвучувала на офіційному рівні. Серед них - "у всьому винна Україна" - була найм’якішою. Проте такою ж фантастичною, як і "версія" про "постановку": мовляв, в літаку ще до потрапляння в нього ракети були лише трупи. Звучить дико. Але вже звично, адже таку саму "версію" українці почули навесні 2022 року після звинувачення РФ у звірячих вбивствах у передмісті Києва, коли російські військові чинили злочини проти мирного населення…

Розслідування

Розслідування катастрофи МН17 вела Міжнародна слідча група, яку склали правоохоронці України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії. Але з огляду на те, що більшість пасажирів лайнера були голландцями, за кримінальну справу взялась прокуратура Нідерландів.

За версією прокурорів, "Боїнг" було збито з зенітно-ракетного комплексу "Бук", перекинутого на окупований Донбас безпосередньо з території РФ. У травні 2018 року слідство вперше офіційно це підтвердило. Ба більше, слідчі надали інформацію, що він належав 53-й бригаді протиповітряної оборони Міністерства оборони Росії.

За даними прокурорів, влітку 2014-го року на окупований Донбас було відправлено одразу два "Буки", один з яких дорогою зламався. За версією слідства, першу установку перекидав офіцер ГРУ РФ Олег Іванніков, а другу офіцер ГРУ РФ Сергій Дубінський. Згідно з супутниковими знімками, фото та відео з місця подій, зібраними слідством, другий "Бук" прибув з РФ до окупованого Росією Донецька, потім був передислокований до міста Сніжного Донецької області. Саме з цього району ракета полетіла у цивільний літак.

Офіційно підозрюваними у справі стали чотири особи. У червні 2019 року міжнародна слідча група їх назвала, а у лютому 2020 року їм були висунуті звинувачення. Тоді ж їх оголосили у міжнародний розшук. Це - три громадянина Росії - відставний офіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков), старший офіцер ГРУ армії РФ у відставці Сергій Дубинський, підполковник запасу ВДВ армії Росії Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко, який у 2014-му році командував підрозділом розвідки в "ДНР".

Втім, Росія продовжувала пручатись. На думку багатьох експертів, які відстежували обставини катастрофи рейсу МН17, щоб завадити правоохоронцям завершити розслідування злочину, була розгорнута масштабна кампанія.

Наприклад, за деякий час до судового розгляду справи, в мережі було оприлюднено інтерв’ю причетного до злочину Сергія Дубинського. Озвучена ним інформація була вивчена правоохоронцями та була сприйнята як спроба заплутати слідство…

Судовий розгляд

Перше судове засідання було призначено лише після кількох років кримінального слідства - 9 березня 2020-го року. І судовий розгляд справи МН17 теж розтягнувся на роки. Лише 17 листопада 2022 року суддями Окружного суду Гааги було озвучено вердикт.

Суд визнав винними трьох підозрюваних по справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі, а саме - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.

"Гіркін, Дубинський і Харченко поміщаються у в'язницю. На думку суду, їхні дії призвели до катастрофи літака. Вони винні у вбивстві 298 осіб. Вони визнаються винними", - заявили в суді під час онлайн-трансляції.

Від початку судового процесу прокуратура Нідерландів вимагала призначення покарання кожному з них від 30 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Врешті троє заочно отримали довічні терміни. Щодо четвертого підозрюваного у справі – Олега Пулатова, суд визнав його невинним.

"На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами, за якими він підозрювався. Таким чином відхиляється вимога прокуратури помістити його до в'язниці", - заявив головуючий суддя Хендрік Стенхейс.

До речі, Олег Пулатов був єдиним з обвинувачених, кого в суді представляла група адвокатів. Він надавав покази у справі та відповів на питання прокурорів.

Також Гаазький суд оцінив загальну суму компенсації родичам жертв катастрофи MH17 більш ніж 16 млн євро.

Втім, наразі юристи сумніваються, що у справі поставлено крапку. По-перше, прокуратура Нідерландів планує продовжити кримінальне розслідування справи й надалі, адже чотири підслідних є лише першими обвинуваченими у справі, тобто в майбутньому можуть з’явитись вироки для інших осіб, задіяних у злочині.

По-друге, сторона захисту підсудних у справі може подати апеляцію. В такому випадку процес призначення вироку затягнеться. Зважаючи, що Росія продовжує відкидати всі звинувачення й називає справу "політизованою та упередженою", такий сценарій цілком ймовірний.

Втім, для України цей вирок вже має велике значення. Адже суд, окрім всього, визнав, що територію "Донецької народної республіки" на момент збиття літака контролювала Російська Федерація. Тож є всі шанси, що у майбутньому, коли до міжнародних судів дійдуть справи по інших злочинах Росії, які вона чинить в Україні, починаючи з 2014 року, у суддів не буде сумнівів, хто у світі злочинець номер один.

Анастасія Світлевська