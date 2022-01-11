Самих росіян Умаров, нібито, називав "нав’язаною діаспорою".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв призначив міністром інформації та суспільного розвитку Аскара Умарова, відомо у російських ЗМІ своїми поглядами щодо РФ.

Указ про призначення нових членів уряду Токаєв підписав у вівторок, 11 січня. Повний список оприлюднено на сайті президента.

Пропагандистські російські ЗМІ пишуть, що Умаров має антиросійські погляди й неодноразово жорстко висловлювався щодо росіян у країні, переселених за часів СРСР.

Російські пропагандистки приписують Умарову критику святкування "незрозумілого" 9 травня й звинувачують його у співпраці з громадським активістом, який організовував "мовні патрулі" проти нав’язування російської мови в Казахстані.

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Самих росіян Умаров, нібито, називав "нав’язаною діаспорою".

Ідеолог "Русской весны", російський неонацист Єгор Холмогоров назвав призначення Умарова "цілою серією демонстративних плювків на адресу Росії та росіян". Він стверджує, що Умаров нібито хоче "анексувати російські землі".

Протести в Казахстані - що відомо

Масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Також Токаєв оголосив, що діятиме жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Від початку акцій було затримано майже 8 тисяч осіб.