Там зазначили, що Німеччина не володіє вільними системами ППО Patriot, які могла б відправити, наприклад, в Україну.

Німеччина не має на своїх складах систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, які б вона могла відправити Україні. Наявні в неї системи є частиною колективної оборони НАТО.

Так державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер пояснив в інтерв’ю Голосу Америкивідмову уряду країни постачати це озброєння Україні.

Нагадаємо, міністри оборони Польщі та Німеччини відновили переговори щодо розміщення системи ППО Patriot на території Польщі. Перед цим Варшава пропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина не погодилась.

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"Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО. Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо туди групу військових для вивчення локації для розміщення системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО", - розповів Лінднер.

Крім цього німецький посадовець підкреслив, що його країна не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до завершення війни з РФ.

"Питання вступу України до НАТО потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, не йдеться про те, що Росія, наприклад, може накласти вето на будь-що. Країни мають незалежне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися. І це незалежне право альянсу вирішувати, приймати певні країни чи ні", - пояснив він позицію Німеччини.

У той же час, сказав він, Берлін готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Німецька громадськість підтримує політику, коли йдеться про допомогу Україні, також існує широкий консенсус щодо загальних питань у парламенті... Тому я абсолютно переконаний, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - гуманітарною допомогою, у відбудові, а також - військовою допомогою", - зазначив він.

Також Лінднер наголосив, що німецький уряд вважає, що Україна має право завдавати ударів по військових цілях за межами країни.

Нагадаємо, на початку тижня пролунали вибухи на кількох аеродромах в РФ, внаслідок яких були пошкоджені військові літаки.

"Я не можу робити припущень щодо того, що саме сталося і хто це був, але речник нашого уряду з юридичної точки зору, пояснив, що під час війни також існують законні військові цілі, і я повинен підкреслити військові цілі за межами української території, а значить, в Росії", - сказав Лінднер.

Також німецький урядовець прокоментував заявупрезидента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для РФ. За його словами, Москва вже мала усі гарантії, від яких сама ж і відмовилася.

"Я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних ознак від Путіна, що він готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось на зразок продиктованого миру. Якщо ви подивитеся на Установчий договір НАТО-Росія, там роз’яснено, що країни можуть стати членами НАТО, але НАТО не буде розміщувати війська значного розміру на постійній основі в цих країнах. Тож це вже були певні гарантії безпеки Росії", - сказав він.

Передача Україні систем Patriot

Після падіння ракети у польському селі Переводів під час атаки РФ по Україні у листопаді Німеччина запропонувала Польщі передати їй системи ППО Patriot.

Пізніше польський міністр оборони Маріуш Блащак виступив з пропозицією розмістити установки на території України. Цю ідею підтримав і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

На початку грудня стало відомо, що Німеччина хоче передати Польщі 8 одиниць ППО Patriot. Тоді польський міністр оборони Маріуш Блащак знову закликав Берлін дозволити розташувати їх в Україні. А 6 грудня Німеччина остаточно відмовилася передавати обіцяні Варшаві системи протиповітряної оборони Patriot Україні.

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