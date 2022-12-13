МЗС Німеччини пообіцяв Україні зимову допомогу.

Німеччина виділяє ще 50 мільйонів євро на зимову допомогу Україні.

Президент РФ Володимир Путін "своєю тактикою заморозки хоче зламати українців, ми цього не допустимо", про це повідомляється у Twitter Міністерства закордонних справ Німеччини з посиланням на очільницю відомства Анналену Бербок.

"Німеччина сьогодні обіцяє ще 50 мільйонів євро на "зимову допомогу" для України", - зазначила Бербок на конференції з підтримки України в Парижі.

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За її словами, "бомби Путіна означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі їхніх мобільних телефонів, що діти в шапках, шарфах і куртках при свічках виконують уроки".

"Тому ми мобілізуємо допомогу для виживання, наприклад, генератори та трансформатори", - сказала Бербок.

Допомога Україні від Німеччини - що треба знати

Сьогодні, 13 грудня, у Мінфіні повідомили, що Україна отримала від Німеччини 200 млн євро грантової допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Кошти будуть направлені на покриття витрат загального фонду держбюджету з виплати допомоги ВПО.

12 грудня лідери країн "Великої сімки" (Німеччина, США, Канада, Британія, Франція, Італія і Японія) зробили спільну заяву, в якій йдеться, що вони налаштовані змусити РФ заплатити за руйнування української критичної інфраструктури й притягнути Володимира Путіна до відповідальності.

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