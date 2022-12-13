Німеччина виділяє ще 50 мільйонів євро на зимову допомогу Україні.
Президент РФ Володимир Путін "своєю тактикою заморозки хоче зламати українців, ми цього не допустимо", про це повідомляється у Twitter Міністерства закордонних справ Німеччини з посиланням на очільницю відомства Анналену Бербок.
"Німеччина сьогодні обіцяє ще 50 мільйонів євро на "зимову допомогу" для України", - зазначила Бербок на конференції з підтримки України в Парижі.
За її словами, "бомби Путіна означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі їхніх мобільних телефонів, що діти в шапках, шарфах і куртках при свічках виконують уроки".
"Тому ми мобілізуємо допомогу для виживання, наприклад, генератори та трансформатори", - сказала Бербок.
Допомога Україні від Німеччини - що треба знати
Сьогодні, 13 грудня, у Мінфіні повідомили, що Україна отримала від Німеччини 200 млн євро грантової допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Кошти будуть направлені на покриття витрат загального фонду держбюджету з виплати допомоги ВПО.
12 грудня лідери країн "Великої сімки" (Німеччина, США, Канада, Британія, Франція, Італія і Японія) зробили спільну заяву, в якій йдеться, що вони налаштовані змусити РФ заплатити за руйнування української критичної інфраструктури й притягнути Володимира Путіна до відповідальності.