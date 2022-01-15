Затриманий віце-міністр енергетики Казахстану Жумабай Карагаєв.

У Казахстані слідчо-оперативною групою територіального департаменту Агентства з фінансового моніторингу по Мангістауській області затримано віце-міністра енергетики Жумабая Карагаєва.

Про це повідомляє прес-служба Агентства з фінансового моніторингу Республіки Казахстан.

Також були затримані керівник електронних торгових майданчиків та особи, причетні до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.

Відносно Карагаєва постановою суду санкціоновано обраний органом слідства і підтриманий прокуратурою області запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

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Розслідування триває.

Події в Казахстані та введення військ ОДКБ:

У Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ.

Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги у "наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними та підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Того ж дня Токаєв заявив, що в країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений. За словами президента, в Казахстані розгорнуті колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

15 січня 2022 року в Росії заявили про повернення восьми літаків з "миротворцями" з Казахстану.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.