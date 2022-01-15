На аеродромі Північний (м. Іваново) приземлилися перші шість літаків, ще два борти прибули на підмосковний аеродром Чкаловський.

Вісім літаків із російськими військовими зі складу Колективних миротворчих сил Організації договору про колективну безпеку повернулися з Казахстану у Росію.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Російської Федерації.

"На аеродромі Північний (м. Іваново) приземлилися перші шість літаків ВКС Росії із миротворцями на борту. Ще два борти військово-транспортної авіації прибули на підмосковний аеродром Чкаловський", - йдеться у повідомленні.

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У Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

10 січня в Казахстані було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Того ж дня Токаєв заявив, що в країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений. За словами президента, в Казахстані розгорнуті колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

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